Підрив Каховської ГЕС: Перший супутниковий знімок зруйнованої дамби та вірогідне відео підриву
На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість, стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.
Радіо Свобода та «Схеми» опублікували перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС. На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 року видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції.
У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована.
Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» Сил оборони заявили про підрив російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано внаслідок нібито обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.
В мережі публікують неверіфіковане на даний момент відео нібито підриву Каховської ГЕС.
В «Укргідроенерго» заявили, що через підрив Каховська ГЕС зруйнована повністю. Водночас в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони Наталія Гуменюк казала, що не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження.
Рівень води в р. Дніпро може піднятися до 5 м. Список безпечних районів Херсона, куди евакуюватися
Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини.
Президент України попросив поширювати тільки перевірену інформацію і повідомив, що скликає Раду національної безпеки і оборони.
Пізніше, за результатами засідання РНБО, Зеленський повідомив, що влада погодила комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до «жорсткої відповідальності». Президент доручив провести евакуація із затоплених районів, а також надати воду усім населеним пунктам, чиє водопостачання здійснювалося із Каховського водосховища.
На правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення евакуюють близько 16 тисяч людей. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
За його даними, евакуаційні автобуси та машини виїхали до Тягинки, Одрадокам’янки, Токарівки, а також до Білозерського району. Також у Херсоні нині евакуюють людей із мікрорайону Острів. Спочатку людей везуть до автовокзалу, каже речник, а о 12:00 із залізничного вокзалу буде відправлятися евакуаційний потяг.
«Найкритичніша ситуація зараз нижче села Львове, Одрадокам’янка, у Тягинській територіальна громаді – там найшвидше люди побачили підйом води, але зараз будемо дивитися вже і нижче. Люди вже збираються, їдуть сюди», – сказав Толоконніков в ефірі програми Свобода.Ранок.
У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що станом на 10:00 ранку 6 червня на Херсонщині вже евакуювали 742 людини.
За даними відомства, близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення, більшість з них – тимчасово окуповані. Жителів лівобережжя Херсонщини закликають від’їхати від берега Дніпра, оскільки лівий берег розташований нижче і загроза підтоплення там є вищою.
У Дніпро потрапило 150 тонн машинного мастила через підрив росіянами Каховської ГЕС