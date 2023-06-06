Підрив Каховської ГЕС: Перший супутниковий знімок зруйнованої дамби та вірогідне відео підриву

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість, стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

​Радіо Свобода та «Схеми» опублікували перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС. На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 року видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції.

У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» Сил оборони заявили про підрив російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано внаслідок нібито обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

В мережі публікують неверіфіковане на даний момент відео нібито підриву Каховської ГЕС.

В «Укргідроенерго» заявили, що через підрив Каховська ГЕС зруйнована повністю. Водночас в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони Наталія Гуменюк казала, що не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження.

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