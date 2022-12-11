Поранених везуть до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляє, що за попередніми підрахунками, у Мелітополі “підсмажилося” близько 200 російських окупантів.

“Після вечірніх ударів по рашистських базах у Мелітополі надто багато 200-х і 300-х. Місцеві жителі повідомляють: за попередніми підрахунками, підсмажилося близько 200 окупантів. Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць”, – зазначив мер у своєму Telegram-каналі.

Крім того, місцеві жителі повідомляють, що “швидкі” їдуть з різних частин Мелітополя – не лише зі східної, де пожежа, а і з південної сторони.

“Не всім оркам дорога до лікарень. Деякі “швидкі” завертають до моргу”, – написав Федоров.

Удари по Мелітополю: що відомо

Раніше сьогодні, 10 грудня, Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі пролунало понад 10 гучних вибухів.

Згодом він уточнив, що, за попередньою інформацією, горить будівля Мелітопольської християнської церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому і “перетворили на своє лігво для зборищ”.

6 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали місцевого колаборанта Миколу Волика, який до вторгнення був депутатом районної ради від “Опозиційної платформи – за життя”. Повідомлялось, що потерпілого госпіталізували. // УНІАН