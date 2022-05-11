Підтримував збройну агресіїю РФ проти України та закликав до зміни меж держкордону — судитимуть мешканця Києва

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Києва за фактом розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч.ч 1, 2 ст. 110 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений на початку березня 2022 року знімав та викладав у публічний доступ на YouTube-каналі відеоконтент щодо підтримки збройної агресії РФ проти України. Він схвалював дії ворожої армії, називав Київ «столицею Малоросійського федерального округу» та акцентував увагу підписників на тому, що це нібито російська земля.

Досудове розслідування здійснювалося СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура