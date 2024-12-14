Пільги для учасників бойових дій у 2025 році: які знижки зможуть отримати сім’ї військових

Військові та їхні близькі мають право на деякі пільги від держави. Претендувати на них можна після офіційного отримання звання учасника бойової дії. Скоро це буде простіше, адже статус УБД можна буде оформити на порталі “Дія”.

Ми розповіли, якими будуть пільги для УБД у 2025 році, і які документи потрібні для їх оформлення.

Що належить учаснику бойових дій у 2025 році

Пільги для військових прописані в Законі України “Про статус ветеранів“. Відповідно до закону, власники статусу УБД та їхні найближчі рідні мають право на такі знижки:

75% на квартплату;

75% на оплату комунальних послуг або 100% для осіб з інвалідністю;

75% на паливо для опалення будинку, якщо в житлі немає центрального опалення.

Також УБД можуть претендувати на такі пільги:

безкоштовні ліки за рецептом;

безкоштовне медичне обслуговування в державних лікарнях;

безкоштовна путівка в санаторій;

першочергове зарахування до українських вишів на бюджет;

звільнення від сплати деяких податків;

безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті (крім маршруток).

Пільги на комуналку для УБД, безоплатні ліки та проїзд також поширюються на рідних військових.

Які документи потрібні для оформлення пільг

Для отримання пільг після отримання статусу УБД необхідно подати заяви для внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та на отримання пільг на оплату ЖКГ. Їх потрібно надати до найближчого відділення Пенсійного фонду.

Також потрібно мати такі документи:

паспорт та ІПН;

посвідчення УБД;

дві вищезгадані заяви.

Їх може подати сам ветеран особисто або надіслати рекомендованим листом.

Для безоплатного проїзду в громадському транспорті достатньо показати посвідчення УБД. // УНІАН