Пілот-«вагнерівець» повоював лише три дні та був збитий українськими захисниками з ПЗРК «Ігла» (відео)

Перший бойовий виліт рашист здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні.

Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. При цьому, намагається виправдовуватись і каже, що йшлося лише про «нанесение ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника».

Однак коли побачив на відео результати ударів рф по мирним населеним пунктам, самовпевненість окупанта кудись зникла і він «раптово» усвідомив, що це «не правильная, не нужная война».

Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день.

Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад 10 млн. доларів США літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики зс рф.

Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та «результативність» вильотів.

Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав «задачу… по оказанию помощи республикам Донбассса», а бойові вильоти – «частными задачами».

Що ж, тепер про свої «частные задачи» він зможе детально розповісти військовій контррозвідці СБУ.

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СБУ