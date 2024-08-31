Після 25 листопада цивільні матимуть можливість задекларувати незареєстровану зброю та залишити на зберігання

Про це в етері національного телемарафону “Єдині новини” заявив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий, коментуючи ухвалення Верховною Радою Закону щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

«Внаслідок війни росії проти України, яка триває вже близько 10 років, у громадян України на руках може бути знайдена, або не зареєстрована зброя, видана силами безпеки і оборони. Саме тому, Верховна Рада України ухвалила Закон про спрощення декларування вогнепальної зброї. Цей документ передбачає, що громадянин, який знайшов, або має не зареєстровану зброю, повинен звернутися до органів Національної поліції з метою її декларування. Після того, як особа задекларує зброю, вона матиме право зберігати її упродовж періоду воєнного стану та застосовувати у випадку відсічі збройній агресії», – зазначив Богдан Драп’ятий.

Богдан Драп’ятий зауважив, що після завершення воєнного стану, а також 90 днів після, громадянин повинен буде повернути зброю, яка була отримана від сил безпеки і оборони, адже це державна власність. А знайдену і задекларовану зброю він зможе переробити на ті види вогнепальної зброї, яка буде дозволена в цивільному обігу.

«Таким чином держава зможе уберегти людей від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї, а з іншої сторони – для правоохоронних органів це буде додаткова підстава для належного контролю за зброєю, яка є в наших громадян», – додав заступник Глави МВС України.

Після набуття чинності Закону, 25 листопада, упродовж одного місяця цивільні особи, які мають знайдену, або не задекларовану зброю, повинні будуть звернутися до органів Національної поліції.

Богдан Драп’ятий наголосив, що вже після 25 грудня громадянин України, який знайде зброю – повинен негайно поінформувати про це правоохоронні органи за телефонними номерами – 102, 112 та передати її для декларування, або здати до Національної поліції.

Також заступник Міністра додав, що декларуванню підлягають бойові пістолети, автомати та мисливська зброя. Натомість не підлягають – нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм та більше і боєприпаси до неї, кулемети, вогнемети, міномети та інше важке озброєння, яка є у військових.

Нагадаємо, 20 серпня, Верховна Рада України проголосувала 291 голосом «За» урядовий Закон№3899-IX щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Департамент комунікації МВС України