Після деокупації Харківщини СБУ затримала 16 колаборантів та виявила списки усіх «посадовців» окупаційних адміністрацій

Служба безпеки продовжує масштабні стабілізаційні заходи у прифронтових районах сходу України. Тільки за останні дні після деокупації Харківської області встановлено місцезнаходження і затримано 16 місцевих колаборантів.

Тринадцятьом з них вже повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та одинадцятьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Загалом у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку близько 7000 осіб.

Також у ході оперативних дій на звільнених територіях співробітники СБУ отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали з ними.

Крім того, виявлено реєстри «податкової служби» загарбників. До цих «документів» окупанти вносили всі комерційні структури та їх керівників, які фінансували збройну агресію проти України через сплату так званих «податків» до бюджету рф.

Під час слідчих дій за місцями перебування зловмисників вилучено покинуту окупантами «касу» з російськими банкнотами на понад 21 млн руб і документальні матеріали з доказами злочинних дій на користь країни-агресора.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану та колабораційну діяльність, тривають досудові розслідування.

Наразі на деокупованій території сходу Служба безпеки продовжує комплексні заходи щодо виявлення і притягнення до відповідальності всіх учасників окупаційних угруповань та їх поплічників.

Служба безпеки України