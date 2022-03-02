Після нічного наступу ЗСУ в районі Миколаєва – висадка російського десанту

У районі Миколаєва була висадка російського десанту. Окрім того, із боку Севастополя в окупованому Криму наближаються літаки окупантів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, пише УНН.

“Миколаїв. Висадка десанту в районі Баловного. 4 вертольоти висаджуються! Оголошую комендантську годину! До наступних вказівок. Всі йдемо з вулиць!” — повідомив Кім.

Також, за його словами, йдуть бої біля Калинівки. Російські війська розбили там. Частина назад пішла у бік Баштанки.

“У Миколаєві ворога немає!” — запевнив голова ОДА.

Пізніше він повідомив про наближення літаків.

“Повітряна тривога — з боку Севастополя. Літять літаки. Сидимо у укриттях!” — написав Кім.

За даними голови ОДА, сьогодні, 2 березня, вночі у Миколаєві було проведено першу наступальну операцію, яка пройшла успішно. Окрім того, українські військові спалили багато ворожої техніки.