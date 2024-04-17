Після нічних вибухів зафіксовано 6 осередків пожежі на аеродромі в окупованому Джанкої
Супутник зафіксував шість осередків вогню на території аеродрому у Джанкої у тимчасово окупованому Криму. Вночі 17 квітня там лунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “Кримський вітер”.
Як зазначає Telegram-канал, супутниковий знімок був зроблений о 03:41.
Нічні вибухи у Криму
В ніч на 17 квітня у Джанкої, який розташований на півночі окупованого Криму, пролунали потужні вибухи. Крім того, у мережі публікували кадри потужної пожежі, яка спалахнула у районі аеродрому.
Нагадаємо, що у Джанкої знаходиться військовий аеродром, який використовують росіяни. З відкритих джерел відомо, що там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ. За попередніми даними, йдеться про три авіаційні ескадрильї.
Також у мережі зазначають, що у Джанкої також фіксували розміщення ворожих зенітних установок С-300/С-400.