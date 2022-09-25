Після оголошення Путіним мобілізації Росію покинули понад 200 тисяч чоловіків – ЗМІ

Зараз Путіна нібито переконують закрити кордони, “поки не пізно”.

Після оголошення Володимиром Путіним часткової мобілізації з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків.

Про це виданн. “Нова газета. Європа” розповіло джерело в Адміністрації російського президента.

Обговорення всередині Кремля про закриття кордонів для чоловіків призовного віку почалися з середи, коли від силовиків стали поступати цифри про кількість чоловіків, які покидають Росію, пояснюють журналісти.

За словами співрозмовника, в останній довідці ФСБ, яка сьогодні, 25 вересня, “гуляла кабінетами”, йдеться про цифру у 261 тисячу чоловіків, котрі покинули РФ з середи по вечір суботи.

Джерело в Кремлі сумнівається у правдивості даних ФСБ, оскільки прикордонна служба ФСБ “не працювала так швидко”.

Водночас “атмосфера у АП така, що силовики і Міноборони можуть переконати Путіна закрити виїзд, поки не пізно”.

Мобілізація в Росії і заборона на виїзд з РФ

Раніше видання “Важливі історії” писало про те, що Росія вже у понеділок, 26 вересня, готується закрити кордон для чоловіків призовного віку. За даними джерел журналістів, заборона на виїзд буде частковою – у прикордонників вже є списки мобілізованих.

Про закриття кордонів також писала російська “Медуза”, посилаючись на джерела в адміністрації Путіна. За їхньою версією, чоловіків відправлятимуть додому 28 вересня, а видання “Верстка” писало про 30 вересня.

Росіяни масово тікають на тлі оголошеної Путіним часткової мобілізації до Казахстану, Грузії та Вірменії. Користувачі мережі публікують фото і відео великих заторів “біженців” на кордонах зазначених країн.

Водночас Литва, Латвія і Польща заявили, що частково обмежують в’їзд для росіян. Фінляндія оголосила про наміри повністю обмежити їм в’їзд. Ходили чутки про введення заборони на в’їзд для громадян РФ і Грузією, але вони врешті не підтвердилися.

Попередньо, Росія має намір залучити до війни в Україні ще 300 тисяч чоловіків, що вказує на нестачу живої сили для ведення оборони після розгому під Харковом. // УНІАН