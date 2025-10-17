Після розмови з кремлівським диктатором Трамп вже не хоче давати Tomahawk Україні. Ну, хоч не запропонував рашистам

Після розмови з Владіміром Путіним президент США натякає, що не даватиме Україні ракети Tomahawk.

“Нам теж потрібні «Томагавки» для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Тож вони дуже важливі. Вони дуже потужні. Вони дуже точні. Вони дуже хороші. Але вони нам теж потрібні”, — заявив Трамп під час спілкування зі ЗМІ.

Він також додав, що мав “дуже хорошу” телефонну розмову з російським колегою.

“Як ви знаєте, ми щойно мали телефонну розмову з президентом Путіним. Я вважаю, що це була дуже хороша розмова, тож, можливо, поговоримо про це пізніше”, — сказав він.

Він заявив, що Путіну не сподобалася ідея надання Україні Tomahawk.

“Я сказав Путіну: “Ви не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч “Томагавків” вашому супернику?” Йому ця ідея не сподобалася”, — пожартував Трамп.

На питання, чи намагався російський диктатор відмовити його від продажу Tomahawk Україні, Трамп відповів ствердно.

“Звісно! А ви що, думали, він подякує і скаже: «Прошу, продавайте, я тільки «за»?. Йому чогось не сподобалась ідея, коли я запропонував передати Україні тисячі «Томагавків», — додав він.

Кілька днів тому, приймаючи у Вашингтоні президента Аргентини Хав’єра Мілея, Трамп пропонував Tomahawk і йому.

“Усі хочуть Tomahawk. І у нас є багато Tomahawk. До речі, вам потрібні Tomahawk’и в Аргентині?” — спитав Трамп під час зустрічі. // Дзеркало тижня