Після удару ЗСУ палають російські склади на Горлівському машинобудівному заводі

У Донецькій області горить Горлівський машинобудівний завод. За непідтвердженою інформацією, там розташовувалися склади російської армії з боєприпасами.

За неофіційними даними, пожежа на російських складах спалахнула після точкового удару 155-мм артилерії Збройних сил України.

Напередодні по базі техніки окупаційних військ Російської Федерації у місті Сніжне Горлівського району вдарили ракетами.

Дві ракети, які прилетіли території України, влучили в підприємство Сніжнянськхіммаш, розташоване у Донецькій області. // Факти ICTV