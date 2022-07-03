Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів

В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків.

Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму — потрібні матеріально-технічні ресурси.

Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки.» — зазначається в повідомленні.