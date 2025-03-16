Після відставлення бойових генералів, новий начальник ГШ має застосувати… «більше бойового досвіду у плануванні операцій»

Президент Володимир Зеленський назвав завданням нового начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова застосування бойового досвіду українських військ у плануванні операцій, а також більш активну розбудову корпусної системи.

“Сьогодні провів кадрові зміни в Збройних силах України. Разом з головкомом Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим визначили, що новим начальником Генерального штабу буде Андрій Гнатов – бойовий хлопець.

Його завдання – саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій – оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи.

Все, чого наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на 100% вже на рівні планування”.

16 березня президент Володимир Зеленський призначив начальником Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова замість Анатолія Баргилевича. // УП