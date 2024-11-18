«Пленного сразу двухсоть» ― російський командир наказує здійснити воєнний злочин (перехоплення ГУР)
У радіоперехопленні, здобутому воєнними розвідниками на фронті, зафіксовано, як командири російської окупаційної армії дають підлеглим наказ здійснити воєнний злочин ― розстріляти полоненого.
Зафіксований факт ― черговий доказ цілеспрямованої геноцидної політики окупаційної армії у розпочатій росією злочинній війні проти України.
Також у ворожому ефірі підтверджується важке поранення московита із позивним “гроза”.
Окупантові із позивним “гриф”, що перебував в одній групі з “грозою”, наказують перетягнути того джгутом, надати знеболювальне, зайняти позицію та відстрілюватись.
ГУР МОУ нагадує ― за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата.
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet