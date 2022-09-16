По Кривому Рогу рашисти знову завдали ракетного удару. Є руйнації гідротехнічних споруд

По Кривому Рогу близько 13 години завдали нового ракетного удару. Це вже четверта така атака за три дні.

Про влучання повідомив у телеграмі мер Олександр Вілкул.

“Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях”, – написав він.

Оновлення. Голова ОВА Валентин Резніченко додав у ТГ, що є серйозні руйнації гідротехнічних споруд.

“Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки “прильотів”. Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі”, – заявив він.

14 вересня окупанти вдарили по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу, що призвело до підвищення рівня води в Інгульці. Вчора ворог вдарив зразу двічі: були влучання в підприємство і знову – в гідротехнічні споруди. // LB.ua