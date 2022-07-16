По Нікополю російські окупанти випустили з «Градів» 53 ракети: під завалами виявили двох загиблих

По житлових кварталах Нікополя на Дніпропетровщині з РСЗВ «Град» сьогодні зранку російські окупанти випустили 53 ракети, з-під завалів будинку дістали тіла двох загибли.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.

«Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній», — повідомив Резніченко у Telegram.

Він зазначив, що російська орда ранком ударила по Нікополю з «Градів».

«Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах. росія відкрила для себе портал до пекла. І зворотнього шляху у неї уже немає», — наголосив Резніченко.