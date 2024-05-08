По всій Україні сьогодні ввечері можуть запровадити графіки відключення світла
В Україні в середу, 8 травня можуть ввести графіки відключення світла. Найскладніша ситуація очікується в енергосистемі з 18:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.
Енергетики зазначають, що інформацію про те, як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.
“Причина – дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами. Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00”, – підкреслили у компанії.
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В ніч на 8 травня окупанти випустили понад 50 ракет та 20 “шахедів” по енергетичній інфраструктурі одразу у шести регіонах -у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.