По всій Україні ввечері прогнозуються відключення світла за графіками

Однак об’єми обмежень можуть змінитися.

«Вночі ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах, який ворог завдає з 22 березня», – зазначили в Міненерго.

Там додали, що з 18:00 по 23:00 у всіх областях України можуть вимикати світло за графіками. Це стосується як промислових, так і в побутових споживачів. При цьому в міністерстві підкреслили, що через нічний обстріл енергооб’єктів обсяги обмежень можуть змінюватися.

«Після нічних атак знеструмлювалися споживачі у Харківській, Івано-Франківській, Полтавській областях», – додали у Міненерго.

Зокрема, у Харківській області зранку вимкнулась повітряна лінія обленерго. Як наслідок – без електроенергії залишилися майже 2 тисячі абонентів. Загалом внаслідок ворожих обстрілів в області залишаються без напруги 39,3 тисячі точок обліку.

В Івано-Франківській області через ракетну атаку частково знеструмлено один населений пункт. А в Полтавській області пошкоджено повітряну лінію обленерго, знеструмлені юридичні споживачі. В обох областях тривають відновлювальні роботи.

Глава Міненерго Герман Галущенко заявив, що вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у п’яти областях. Повідомлялося, що окупанти поцілили в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області.

При цьому Нацполіція повідомила, що під час масованого обстрілу перекрили рух Дніпровською ГЕС. В Івано-Франківській області внаслідок обстрілу виникла пожежа. У Львівські області шість крилатих ракет влучили в об’єкти критичної інфраструктури, постраждали люди. // Дзеркало тижня