Поблизу лінії розмежування виявлено схрон диверсійної групи бойовиків: вилучено майже 40 кг тротилу

СБУ продовжує комплексні заходи з виявлення та знешкодження бойових сховищ учасників незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР». У Луганській області встановлено місцезнаходження ще одного підземного схрону бойовиків.

Серед вилученого – артснаряди і протитанкові міни загальною вагою майже 40 кг тротилу.

Тайник виявили на території Щастинського району в 5 км від лінії розмежування.

За попередніми даними, сховище бойовики обладнали у 2014 році для обстрілу позицій українських військ та вчинення диверсій на об’єктах енергетики і водопостачання регіону.

Під час огляду схрону правоохоронці вилучили:

понад 70 артилерійських снарядів калібру 30 мм;

5 протитанкових мін ТМ-62;

10 гранат Ф-1 та РГН;

димову шашку.

Наразі тривають оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи із виявлення та знешкодження засобів ураження проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

СБУ