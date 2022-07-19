“Подарунок від Росії”: вціліле майно з Маріуполя російські мародери вивозять до Донецька

Російські окупанти вивозять з Маріуполя до Донецька вціліле майно та презентують його як подарунок від росії.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, передає УНН.

“Окупанти обкрадають все, навіть школи. Знімають у маріупольських школах інтерактивні дошки, везуть їх до Донецька і кажуть, що це подарунок від росії. Така сама доля спіткала дороговартісний ШВЛ, який Маріуполю подарували міжнародні партнери. Стало відомо, що російські окупанти викрали металургійну продукцію з міста, яка вже мала порт призначення. Тобто фактично цей метал належав іншим державам”, – повідомив Бойченко.

Крім того, окупанти повністю знищили 50% будівель Маріуполя. З 2600 багатоповерхівок міста 1356 – спалено вщент. Продовжується гуманітарна катастрофа. росіяни знищили 450 кілометрів мережі водовідведення. Та вода, яка є в місті, вона технічна. Вистачить такої води на 9 місяців. Ніякого ремонту чи відновлення наразі окупанти не проводять.

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У зруйнованому росією Маріуполі окупанти отримали наказ від російських кураторів провести приховану мобілізацію чоловіків призовного віку.