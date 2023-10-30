Подробиці страти російськими окупантами кількох сімей у Волновасі: трупів було 10, серед них немовля і ще двоє дітей, всіх застрелили за 2 літри самогону

В окупованій російськими загарбниками Волновасі Донецької області невідомі розстріляли кілька сімей начебто з дев’яти осіб, про це повідомили силовики окупантів з Донецька.

Вони порушили справу про вбивство більш ніж двох осіб, включаючи малолітніх. У повідомленні від 28 жовтня йдеться, що дев’ятеро людей, включаючи двох дітей, виявили у приватному будинку з вогнепальними пораненнями. Водночас газета “Известия” з посиланням на джерело повідомила, що трупів було десять – також у будинку знайшли мертве немовля.

У неділю канал ASTRA написав із посиланням на родичів та сусідів, що членів великої родини знайшли мертвими на ліжках зі слідами пострілів у голову. Імовірно, їх убили уві сні. Співрозмовники каналу вважають, що до вбивства можуть бути причетні російські військові на мотоциклах.

Канал ВЧК-ОДПУ опублікував фото вбитих та повний список їхніх імен з датами народження. Загинули 51-річна Тетяна Капканець, її чоловік Едуард, сини Андрій та Олександр, дружина Андрія Наталя, їхні діти – чотирирічний Микита та школярка Настя, а також дружина Олександра Катерина та її брат, 19-річний Дмитро.

Також у повідомленні каналу йдеться, що вбивці були кадирівцями, пересувалися на мотоциклах, використовували тепловізори та зброю з глушниками. У телеграм-каналах з’явилося орієнтування , в якому сказано, що вбивство скоїли «імовірно військовослужбовці». Про те, що до вбивства причетні чеченці, пише і неонацистський підрозділ ДШРГ «Русич», який воює за РФ.

Канал Baza, пов’язаний із силовиками, розповів, що напередодні у родини «трапився конфлікт із невідомими людьми у військовій формі без розпізнавальних знаків». Це підтвердив знайомий сім’ї у розмові з виданням «Важливі історії». Чоловік розповів, що напередодні вбивства Едуард Капканець, який загинув, «поскандалив з чеченцем» — про це йому повідомила кума загиблої Наталії, яка живе в окупованому Мелітополі.

«Містом ходять чутки, що родина торгувала самогоном, як і багато хто, тому що серед російських військових на нього величезний попит. Бухають по-чорному. Кажуть, що вдень до них приходив чеченець [військовослужбовець ЗС РФ]. Хотів самогону взяти. Не купити, а взяти: на кшталт, ми ж вас захищаємо. На це він отримав відмову, був гучний скандал та погрози.

І, кажуть, увечері цей чеченець з другом дочекалися, поки всі заснуть, і приїхали на подвір’я, зайшли через город і помстилися за самогон… Ціна дев’ять життів за пару літрів самогону. Потім приїхали військові, хотіли все приховати. Але оскільки сусід, який все знайшов, багато кому розповів, вони зрозуміли, що приховати не вийде», — повідомив він.

За словами співрозмовника “Важливих історій”, сім’я підтримувала Росію у війні. «Вони точно не за Україну були. Вони, навпаки, спочатку виїжджали до Дніпра, а потім повернулися», – розповів він.