Подруги російських загарбників закликають своїх покидьків ґвалтувати українських жінок

Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.

«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там», – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.

Вважаємо, що будь-які додаткові коментарі тут зайві.

Працюємо на перемогу, щоб якомога швидше вигнати цю нечисть з України!

#stoprussia

#ЗупинимоОкупантів

#СБУ

Служба безпеки України