Подружжя із двома дітьми 4 і 6 років убив російський безпілотник на Сумщині

Це сталось у селі Чернеччина Краснопільської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова у Telegram .

Голова ОВА поінформував, що в ніч на 30 вересня ворог прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади.

“У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому, – написав Григоров.

З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих – батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

“Це страшна і непоправна втрата для всієї громади й області. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким родини”, – написав голова ОВА.