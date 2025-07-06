Подвійна атака рашистів на Костянтинівку: 4 загиблих, серед них подружжя в авто
Окупанти завдали комбінованого удару по Костянтинівці, застосувавши авіабомбу та ударний дрон. Унаслідок атаки загинули четверо цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Сьогодні, 6 липня, об 11:00 окупанти обстріляли житлову забудову в Костянтинівці, використавши “ФАБ-250” з модулем УМПК.
“Внаслідок атаки загинуло двоє цивільних. Ще один містянин 63 років зазнав мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Йому надано кваліфіковану медичну допомогу. Потерпілі знаходились на вулиці”, – повідомили в прокуратурі.
Серед пошкоджених обʼєктів:
- 15 приватних та багатоквартирних будинків,
- лінії електропередач,
- автомобіль.
За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів.