Подвійна атака рашистів на Костянтинівку: 4 загиблих, серед них подружжя в авто

Окупанти завдали комбінованого удару по Костянтинівці, застосувавши авіабомбу та ударний дрон. Унаслідок атаки загинули четверо цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

Сьогодні, 6 липня, об 11:00 окупанти обстріляли житлову забудову в Костянтинівці, використавши “ФАБ-250” з модулем УМПК.

“Внаслідок атаки загинуло двоє цивільних. Ще один містянин 63 років зазнав мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Йому надано кваліфіковану медичну допомогу. Потерпілі знаходились на вулиці”, – повідомили в прокуратурі.

Серед пошкоджених обʼєктів:

15 приватних та багатоквартирних будинків,

лінії електропередач,

автомобіль.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів.