Погрожував вбивством мирному мешканцю на Київщині – судитимуть російського окупанта

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури скеровано до суду в порядку спеціального досудового розслідування обвинувальний акт стосовно старшого механіка-водія 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, у березні 2022 року під час окупації смт Іванків Вишгородського району Київської області, обвинувачений зупинив автомобіль з трьома цивільними мешканцями. Озброєний окупант, принижуючи честь і гідність громадян, наказав людям вийти з транспортного засобу та віддати йому мобільні телефони.

Крім того, військовослужбовець РФ провів обшук автомобіля, де виявив схований телефон водія. Після цього він, погрожуючи вбивством, завдав чоловікові удар прикладом автомата по тулубу, та вимагав надати йому інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ, територіальної оборони і мисливців.

Обвинуваченого оголошено у розшук з метою його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Наразі перевіряється його причетність до скоєння інших злочинів, зокрема умисних вбивств.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – відділ захисту інтересів суспільства і держави ГУ Нацполіції в Київській області.

Київська обласна прокуратура