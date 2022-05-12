Покидьки кремлівської пропаганди знову почали активно поширювати маячню про нібито «провокации украинских спецслужб»

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Цього разу ворог вкинув в інформаційне поле нісенітницю про те, що у Дніпрі «СБУ зобов’язала головлікарів обласних медустанов вивезти до лікарні ім. Мечникова тіла жінок та дітей, померлих від нещасних випадків та хвороб». Мовляв, їх планується доставити на один із соцоб’єктів міста, де буде… зімітовано авіаналіт російської авіації.

Як бачимо, цинізм ворожої пропаганди просто зашкалює. Всерйоз коментувати чергову вигадку не має сенсу. Адже причина таких заяв очевидна – рф намагається будь-що зняти з себе відповідальність за військові злочини. І робить це заздалегідь, часто таким чином анонсуючи власні «операції».

Возможно, это изображение текст «служба безпеки украёни RT на русском 545 120 подписчиков RT украинские спецслужбы готовят провокацию в днепре, чтобы обвинить российских военных убийстве мирных жителей. по данным источника RT, сбу обязали главврачей областных медучреждений вывезти в больницу им. чаев и болез затем FAKE где один сымитирован авианалёт якобы российской авиации. кадры <<погибших гражданских" хотят опубликовать в зарубежных сми.»

Однак весь світ розуміє: саме російські військові регулярно обстрілюють мирні українські міста, вбивають цивільних, ґвалтують жінок на окупованих територіях, вивозять дітей до «фільтраційних таборів», катують чоловіків.

І це, на жаль, не «імітація», а реальність, з якою ми боремося щодня. Й покарання за такі злочини буде таким же реальним і максимально дієвим.

Служба безпеки України

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