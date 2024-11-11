Покидьки «днр» засудили вісьмох бійців ЗСУ: максимальне покарання – 17 років ув’язнення

Верховний суд так званої “днр” засудив до позбавлення волі від 15 до 17 років вісьмох українських військовослужбовців. У російському слідчому комітеті повідомили, що ці військові служили мінометниками у складі 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Військових звинуватили в обстрілі інфраструктури Маріуполя в березні-квітні 2022 року.

За даними окупаційних структур, військовослужбовцям інкримінують нібито пошкодження газорозподільної та помпової станцій, що призвело до значних матеріальних збитків та ушкодження об’єктів критичної інфраструктури.

У списку засуджених опинилися:

Денис Сівець;

Юрій Галацький;

Леонід Булава;

Ігор Жаренко;

Семен Беляк;

Ярослав Божков;

Павло Бей;

Віталій Кириленко.

Суд псевдореспубліки визнав українських військових винними у “жорстокому поводженні з цивільним населенням” та “умисному пошкодженні майна”. // Букви