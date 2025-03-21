Покидьки-окупанти пропонують «пільгову іпотеку» у вщент зруйнованих українських Бахмуті, Волновасі і Попасній

Маніпуляції з “іпотекою” на окупованих та підконтрольних Україні територіях робляться для залякування українців.

Російська влада включила до списку міст, де з квітня можна оформити пільгову сімейну іпотеку на вторинне житло, зруйновані війною міста Бахмут, Попасну, Волноваху та інші українські населені пункти. Також у цьому списку опинилися міста, які перебувають під контролем України, зокрема, Херсон, Краматорськ та Слов’янськ.

Про це у п’ятницю, 21 березня, повідомляє Центр протидії дезінформації у Телеграмі.

“Таким чином Москва продовжує просувати свою стратегію із заохочення росіян переселятися на окуповані території. Ворог намагається створити ілюзію, ніби в захоплених регіонах відбувається відновлення, і туди повертається мирне життя. Хоча насправді після важких боїв у Бахмуті чи Волновасі цього самого вторинного житла, придатного для іпотеки, практично не залишилося”, – зазначають у ЦПД.

Поява ж у списку міст, які перебувають під контролем України, може бути елементом залякування українців та має на меті продемонструвати, що Москва не відмовляється від своїх зазіхань на ці території. Ця програма іпотеки є виключно пропагандистською акцією, адже реалізувати її неможливо.

Нагадаємо, Волноваха, Попасна, а особливо Бахмут – міста, у яких зруйновані не тільки будівлі, але й вся інфраструктура, зараз міста практично є “привидами”. Влітку 2024 року Міноборони Великої Британії опублікувало супутникові знімки масштабів руйнувань цивільної інфраструктури у тимчасово окупованому Бахмуті Донецької області.

“Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бої та невибірковий обстріл будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту. Школи, вокзали та житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були пошкоджені, а в деяких випадках зруйновані”, – зазначила британська розвідка у соцмережі Х, показавши на супутникових знімках масштабні руйнування багатоповерхівок, залізничного вокзалу та школи. // Дзеркало тижня