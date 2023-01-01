Покидьки вночі атакували українців дроном-камікадзе з «привітанням» (фото)

На уламку збитого дрона було написано російською “С Новым годом”.

Російські окупанти атакували в новорічну ніч українців дронами-камікадзе, на одному з яких виявили “послання”.

Начальник Головного управління поліції Київської області Андрій Небитов оприлюднив знімки БПЛА, на якому видно “послання” від росіян.”Уламки шахіда – частина нічного привітання від “братського народу” з Новим роком!”, – прокоментував Небитов.

“Можна сказати і дешево, і без смаку! Справжній орко-style. І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти. Це все, що потрібно знати про державу-терорист і її армію”, – написав він.

Також Небитов подякував підрозділам ППО ЗСУ за відмінний результат. “Без вашої професійної роботи ранок був би недобрий”, – зазначив він.

При цьому Небитов не уточнив, де саме знайшли уламки дрона з “привітанням”. Зокрема, на уламку маркером було написано: “С Новым годом” та зображення подарунка і феєрверка.

Нагадаємо, українські військові збили всі дрони-камікадзе, якими росіяни вночі атакували столицю. // УНІАН