Поліцейські ідентифікували п’ятьох російських окупантів, причетних до обстрілу підприємства «Сумихімпром»

Слідчі слідчого управління ГУНП в Сумській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України та оперативно-розшукового підрозділу 5 прикордонного загону ДПС України здійснюють досудове розслідування відносно двох генералів та трьох полковників командного складу підрозділів Західного військового округу зс рф, які навмисно обстріляли аміачне відділення цеху ПАТ «Сумихімпром», захищеного міжнародним гуманітарним правом.

За даними слідства, 21 березня 2022 року військовослужбовці рф з реактивної артилерії цілеспрямовано обстріляли аміачне відділення цеху ПАТ «Сумихімпром» у м. Суми попри те, що об’єкт знаходиться під захистом міжнародного гуманітарного права. Внаслідок атаки ворога відбувся витік з випаровуванням 67 т аміаку в атмосферне повітря, заподіявши збитків державі на суму понад 10 млн грн.

При цьому, жодного військового об’єкту поруч не було, злочинні дії окупантів були спрямовані виключно на залякування цивільного населення України.

До того ж за два дні до обстрілу росіяни провели інформаційну операцію щодо дискредитації влади України та приховування своєї причетності до злочину. Зокрема, офіційний представник генерального штабу зс рф під час телеефіру на одному з російських каналів повідомив про нібито мінування українцями сховища з аміаком і хлором у м. Суми. Зі слів окупантів, у випадку входження підрозділів рф у місто Суми українська влада таким чином планує отруїти всіх присутніх поблизу, в тому числі й мирних жителів.

Наразі, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури, п’ятьом вище вказаних військовим, заочно повідомлено про підозру. Їм інкримінують ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук. Водночас встановлюються особи військових рф, які виконували злочинні накази.

Відділ комунікації поліції Сумської області