Поліцейські Сумщини документують наслідки артобстрілу міста Білопілля та двох авіаударів по обласному центру

Ворожі війська скинули дві бомби на місто Суми та обстріляли цивільну інфраструктуру міста Білопілля – є загиблі та поранені.

За даними слідства, 26 квітня 2024 року, протягом двох годин ворог з артилерії обстрілював цивільну інфраструктуру м. Білопілля Сумського району. Унаслідок атаки агресора загинуло дві цивільні жінки, яким було 77 та 69 років. Ще троє жінок отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки.

Крім того, окупанти нанесли авіаційний удар по промисловому об’єкту в м. Суми, попередньо з використанням двох керованих авіаційних бомб.

На місцях працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Відділ комунікації поліції Сумської області