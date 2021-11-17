Поліція Донеччини документує наслідки обстрілу бойовиками села Невельське (фото)

Сьогодні вночі, вдруге за цей тиждень, бойовики обстріляли село в Покровському районі. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки. Пошкоджено сім будинків, два з яких зруйновано. Жертв серед населення немає.

Вранці, о 6:45, до поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що о 02:30 село Невельське зазнало обстрілу з боку незаконних збройних формувань.

Правоохоронці обстежують селище, документують наслідки злочину та з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям.

Станом на 11:00 зафіксовано пошкодження семи будинків. Обстеження триває.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Це вже другий удар бойовиків по селу за останній тиждень. Нагадаємо, у неділю, 14 листопада, внаслідок обстрілу Невельського було пошкоджено 9 будинків.

Покровське районне управління поліції Донецької області