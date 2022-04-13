Поліція Донеччини задокументувала наслідки ракетного удару окупантів по селищу Черкаське (фото)
Внаслідок російського обстрілу, який відбувся сьогодні вранці, поранення отримали мирні жителі. На місці працювали поліцейські. За фактом воєнного злочину рф відкрито кримінальне провадження.
Російські війська завдали удару по житловому сектору в смт Черкаське Краматорського району. Руйнувань зазнали багатоквартирні будинки. Мешканців з осколковими пораненнями доставлено до лікарні.
Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
Для порятунку громадян і збору доказів військової агресії росії на місце прибули поліцейські. Злочин кваліфіковано за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
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