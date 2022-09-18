Поліція ідентифікувала росіянина, який розстріляв автівку з цивільними на Чернігівщині

Слідчий Прилуцького райвідділу поліції в Чернігівській області повідомив підозру в порушенні законів та звичаїв війни в поєднанні з умисним вбивством російському військовослужбовцю Алєксандру Карпову, 1997 р.н.

Про це йдеться у тексті підозри.

Карпов — уродженець Тульської області РФ, молодший сержант російської армії. Він перебуває на посаді командира відділення — санітара медичної роти приймально-сортувального взводу відділення збору та евакуації поранених 1-го танкового полку 2-ї Таманської мотострілкової дивізії військової частини 58198.

За матеріалами справи, у кінці лютого 2022 року російські солдати тимчасово окупували село Крупичполе Ічнянської ОТГ Прилуцького району Чернігівської області.

26 лютого близько 18 години Карпов і ще до десятка солдатів РФ стояли в центрі села. У цей час з боку міста Ічні в сторону окупантів наближався легковий автомобіль. Окрім водія, в салоні машини також були члени його родини — імовірно, дружина, дочка та зять.

На вимогу росіян водій зупинив машину. Пасажири сиділи всередині, не роблячи різких рухів. А Карпов та інші солдати почали обстрілювати авто з людьми. У результаті водій і його дочка отримали поранення, дружина водія загинула, а зять залишився неушкоджений.

Таким чином, за версією слідства, Карпов у групі осіб, але без попередньої змови, скоїв убивство цивільної людини, а також замах на вбивство ще трьох мирних громадян, які перебували під захистом Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року.

Карпову загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі. // Судовий репортер