Поліція Києва затримала диверсантів, які на замовлення рашистів спалили залізничну релейну шафу та авто військового

Порушники вчинили серію підпалів у столиці та готували ще ряд диверсій на залізниці. Всі їхні дії відбувалися за вказівкою куратора фсб. За ряд тяжких злочинів, скоєних проти основ національної безпеки України, та за співпрацю з ворогом фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Повідомлення про підпал військового службового автомобіля на одній з вулиць Оболонського району надійшло до районного управління поліції. Працюючи на місці події, поліцейські отримали чергове повідомлення: невідомі підпалили електрощитову на залізничній дорозі. В обох випадках поліцейські виявили сліди злочину, а також встановили свідків, від яких отримали детальний опис палія. На пошуки фігуранта були залучені усі оперативні можливості Главку столичної поліції.

У подальшому правоохоронці встановили, що до вчинення підпалів причетний 28-річний чоловік, який нещодавно приїхав до столиці у пошуках роботи. Порушник працював за чіткими вказівками куратора з рф, а інформацію про «легкий» заробіток знайшов в інтернеті. Зловмисник залучив до виконання поставлених завдань знайомого, в обов’язки якого входило зафільмувати момент підпалу. Після скоєного злочину відео з підтвердженням спільники надіслали представнику ворожої спецслужби, за що отримали 1200 доларів.

Оперативники затримали чоловіків, коли вони саме намагався підпалити релейну шафу на столичній залізничній дорозі.

На підставі зібраних доказів слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 – диверсія, ч. 2 ст. 194 – умисне знищення або пошкодження майна та за ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань Кримінального кодексу України. За ряд тяжких злочинів, скоєних проти основ національної безпеки України та співпрацю з ворогом, фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Звертаємось до усіх громадян. Не піддавайтесь на провокації ворожих спецслужб! Така «допомога» ворогу загрожує довічним позбавленням волі!

Відділ комунікації поліції Києва

Христина Пятницька