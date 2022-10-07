Поліція Луганщини задокументувала ще сім фактів порушення законів та звичаїв війни

Внаслідок обстрілів окупаційними військами рф зруйновані квартири, приватні домоволодіння, гараж у містах Сєвєродонецьк, Рубіжне та с. Біла Гора. Слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Також внесено до ЄРДР інформацію щодо 2 фактів мародерства на тимчасово окупованій території області.

Крім того, поліцейські зареєстрували 4 факти незаконного заволодіння транспортними засобами.

Оперативники встановлюють місцезнаходження 41-річного чоловіка з яким мати втратила зв’язок.

Відділ комунікації поліції Луганської області