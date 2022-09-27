Поліція назвала п’ятьох російських омонівців, причетних до розстрілів цивільних авто у Гостомелі

Поліція повідомила підозри п’ятьом військовослужбовцям РФ у порушенні законів та звичаїв війни у поєднанні з умисним вбивством.

Про це свідчать тексти підозр на сайті Офісу генпрокурора.

Це Сергій Казеічев, командир загону міліції особливого призначення ЗМОП (рос. — ОМОН) ГУВС Російської федерації по Красноярському краю, його заступник — Сергій Вейкколлайнен, війсковослужбовець із числа командного складу управління росгвардії по Красноярському краю Олег Потопальський, а також працівники загону міліції особливого призначення ГУВС Красноярського краю Микита Гадаєв та Олексій Малахаєв.

Вважається, що 25 лютого в ранковий час Казеічев перебував на бойових позиціях на вулицях Шевченка і Свято-Покровській в смт. Гостомель Київської області, напроти ЖК «Чеський двір» і поблизу магазину «Фора». Там він начебто віддав наказ своєму заступнику розстрілювати цивільне населення і транспортні засоби, що рухаються по вулиці Свято-Покровській до села Раковка Вишгородського району і в протилежному напрямку. Потопальському віддав аналогічний наказ про розстріл на вулиці Шевченка авто і людей, що рухаються у напрямку міста Буча і в протилежному.

У свою чергу, Вейкколлайнен і Потопальський віддали накази розстрілювати своїм підлеглим — Гадалову і Малохаєву та інших невстановленим військовослужбовцям РФ.

З 8.40 і до 15 години того дня Гадалов і Малохаєв обстріляли вісім цивільних автівок, що рухалися вулицею Шевченка. Четверо людей загинуло, причому двоє з них іноземці — громадянин Росії і громадянин Німеччини.

Машини на вулиці Свято-Покровській обстрілювали невстановлені наразі військові РФ, заподіявши смертельне поранення одній людині. // Судовий репортер