Поліція назвала п’ятьох російських омонівців, причетних до розстрілів цивільних авто у Гостомелі
Поліція повідомила підозри п’ятьом військовослужбовцям РФ у порушенні законів та звичаїв війни у поєднанні з умисним вбивством.
Про це свідчать тексти підозр на сайті Офісу генпрокурора.
Це Сергій Казеічев, командир загону міліції особливого призначення ЗМОП (рос. — ОМОН) ГУВС Російської федерації по Красноярському краю, його заступник — Сергій Вейкколлайнен, війсковослужбовець із числа командного складу управління росгвардії по Красноярському краю Олег Потопальський, а також працівники загону міліції особливого призначення ГУВС Красноярського краю Микита Гадаєв та Олексій Малахаєв.
З 8.40 і до 15 години того дня Гадалов і Малохаєв обстріляли вісім цивільних автівок, що рухалися вулицею Шевченка. Четверо людей загинуло, причому двоє з них іноземці — громадянин Росії і громадянин Німеччини.
Машини на вулиці Свято-Покровській обстрілювали невстановлені наразі військові РФ, заподіявши смертельне поранення одній людині. // Судовий репортерTweet