Поліція оголосила заочну підозру двом організаторам в’язниці бойовиків «Ізоляція»
Керівникам «служби спеціальних операцій МДБ ДНР» загрожує до 12 років ув’язнення.
Поліція Донеччини оголосила заочну підозру двом керівникам «служби спеціальних операцій МДБ ДНР», які організували підпільну в’язницю «Ізоляції» в тимчасово окупованому Донецьку.
Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
«Бойовиків притягують до кримінальної відповідальності за керівництво злочинною організацією, жорстоке поводження з цивільним населенням та інші тяжкі злочини. Фігуранти за вказівкою силовиків РФ створили в’язницю «Ізоляція», де катували полонених. Наразі поліцейські викрили 8 членів цієї організації — від представників вищого ешелону «влади» до конвоїрів», — сказано в повідомленні.
Правоохоронці встановили двох чоловіків, які в різні часи перебували на посаді «начальника служби спеціальних операцій (ССО) міністерства держбезпеки ДНР». 39-річний керівник «ССО» брав безпосередню участь в захопленні заводу ізоляційних матеріалів в Донецьку та організував в його стінах підпільну катівню.
«Для забезпечення діяльності в’язниці у структурі «МДБ ДНР» було створено злочинну організацію, яку очолив фігурант. Пізніше на цьому посту його змінив 48-річний заступник. За вказівками та при участі організаторів члени угруповання незаконно позбавляли волі, утримували та застосовували тортури до цивільних громадян і полонених учасників АТО/ООС, а також здійснювали трудову експлуатацію потерпілих», — повідомили в поліції Донецької області.
Зазначається, що поліцейські здобули достатньо доказів щодо керівників злочинної організації та заочно притягують їх до відповідальності за ч. 1 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях), ч. 1 ст. 255 (керівництво злочинною організацією), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене злочинною організацією), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149 КК України (одержання та переховування людини з метою експлуатації, вчинених злочинною організацією).
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Згідно з чинним законодавством, підозрювані можуть бути засуджені заочно.
На сьогодні поліція повідомила про підозру восьми особам, які діяли в складі злочинної організації: двом керівникам, начальнику в’язниці та охоронцям-конвоїрам. Крім того, викрито низку «оперативників МДБ». Загалом перед законом постали 15 осіб, причетних до вчинення злочинів в «Ізоляції».
«Ізоляція» – це недержавний фонд, відкритий у 2010 році в Донецьку на території колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів. Фонд здійснює свою діяльність у трьох напрямках: спеціальні артпроєкти в діалозі з територією Ізоляції, освітні програми та проєкти, орієнтовані на активізацію життя спільнот.
У 2014 році терористи захопили територію фонду і облаштували там «в’язницю» і «Міністерство держбезпеки ДНР». Після захоплення будівлі бойовиками у 2014 році фонд переїхав до Києва.
За підтримки Bellingcat встановлені ключові військові злочинці з російським громадянством, які захопили фонд «Ізоляція». Загалом поліція заочно притягнула до відповідальності десятьох бойовиків, які катували та незаконно утримували громадян у в’язниці «Ізоляція». // LB.ua