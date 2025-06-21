Поліція Полтавщини застерігає: небезпечні касетні боєприпаси виявлено на території Кременчуцького району (фото)

Після нічного комбінованого обстрілу Кременчуцького району на його території фіксуються випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів. Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини.

Вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей.

ЗАБОРОНЕНО:

Торкатися підозрілих предметів.

Переміщати або переносити їх.

Наближатися до них чи дозволяти робити це іншим.

У разі виявлення підозрілого предмета негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або зверніться до ДСНС.

Поліція Полтавщини звертається до батьків та опікунів! Поясніть дітям, що торкатися незнайомих предметів небезпечно для життя. Також подбайте, щоб вони знали, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Довіряйте лише офіційним джерелам.

Всі повідомлення щодо наслідків обстрілів та виявлення боєприпасів перевіряються й фіксуються правоохоронними органами.

Відділ комунікації поліції Полтавщини