«Полковницю» бойовиків так званої «ДНР» заочно засудили до 12 років

Шевченківський райсуд Чернівців визнав 51-річну Олену Качуру учасницею терористичної організації.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 21 грудня 2021 року.

Уродженка Донецька із позивним Корса до 2011 року працювала в українській міліції. Остання посада — заступник начальника Кіровського райвідділу міліції в Донецьку.

У 2014 році Качура увійшла до складу незаконного збройного формування — «3-ї окрема мотострілецька бригада «Беркут» 1-го армійського корпусу терористичної організації «ДНР». Жінка обіймає посаду командира артилерійського дивізіону та має звання «полковник військ ДНР».

За версією обвинувачення, Качура безпосередньо керувала обстрілами позицій військовослужбовців ЗСУ та добровольчих військових формувань України реактивними системами залпового вогню БМ-21 «ГРАД» поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області, в результаті яких вбито і поранено українських військових.

Як свідка допитали жінку, яка у 2014-2018 роках також була в складі ополчення «ДНР». Вона розповіла, що знала обвинувачену ще 2000-х років, у мирний час, коли та була майором МВС України. Пізніше вони зустрілись під час збройного конфлікту на Донбасі. Качура була командиром реактивного дивізіону, брала участь у бойових діях, їздила на навчання до Росії.

Серед доказів численні оприлюднені в інтернеті відеозаписи, на яких жінка у військовій формі. В одному з відеороликів вона представлена як «Легендарная Корса».

До суду для розгляду свої справи громадянка не з’явилася, залишаючись на тимчасово окупованій території. Її судили заочно із залученням адвоката, який представляв її інтереси.

Качуру засудили до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Покарання вона відбуватиме з моменту затримання.