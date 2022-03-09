Полонені російські розвідники на брифінгу розповіли, як і чому приїхали в Україну (відео)
Полонені розвідники російської армії розповідають під час брифінгу, як їх відправили на війну в Україну, як вони втратили колег по службі й потрапили у полон.
Полонені розвідники російської армії розповідають під час брифінгу, як їх відправили на війну в Україну, як вони втратили колег по службі й потрапили у полон.
Джерело: пресконференція розвідників
Деталі: Російські військові розповідають, як їх в 4 години ранку 24 лютого підняли й відправили на війну, як вони бачили при в’їзді на територію тіла військових Збройних сил, українські прапори.
Потім повідомили, як вони втратили БМП, натрапили на село та здалися у полон.Tweet