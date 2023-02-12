Полонені зеки з ПВК «Вагнер» розповіли, як йшли воювати… з поляками

З штурмової групи в 90 чоловік після першої атаки загинуло 60.

Полонені ув’язнені, завербовані в ПВК “Вагнера”, поділилися досвідом участі у війні на території України. Вони розповіли, як були розгромлені ЗСУ в районі Білогорівки на Луганщині. А ще зеки зізналися, що нічого не знали про ситуацію на фронті і йшли воювати з “поляками і найманцями”.

Із завербованими в’язнями поспілкувалося видання CNN. Імена співрозмовників журналісти не розкрили, але уточнили, що вони потрапили в полон ЗСУ наприкінці 2022 року. Один із зеків розкрив подробиці першого штурму з його участю. Атаку здійснили в районі Білогорівки Луганської області.

“Нас було 90 осіб. Шістдесят людей загинули в першому штурмі, були вбиті мінометним вогнем. Кілька людей отримали поранення. Якщо одна група зазнає невдачі, то відразу відправляють другу. Якщо і вона зазнає невдачі — відправляють третю”, — заявив ув’язнений.

Інший співрозмовник журналістів розповів про участь в атаці під Лисичанськом, яка тривала протягом п’яти днів. За його словами, просування лісом було важким через закладені міни. З підрозділу з 10 осіб 7 загинули відразу.

“Ми не могли відступити без наказу, тому що, якщо ми не виконаємо наказ, нас уб’ють. Одна людина залишилася на позиції, він дуже злякався, це був його перший штурм. Ми отримали наказ бігти вперед, а він сховався під деревом і відмовився. Про це доповіли командуванню, і все. Його відвели на 50 метрів від бази. Він копав собі могилу, а потім був розстріляний”, — повідомив другий ув’язнений.

Зеки також розповіли, як проходило вербування. У колонії, де вони відбували покарання, приїжджав ватажок ПВК “Вагнера” Євген Пригожин. Візити були в серпні та вересні.

“Кухар” Путіна пропонував укласти шестирічний контракт в обмін на помилування. Однак він нічого не говорив про ситуацію на фронті і небезпеку, з якою доведеться зіткнутися завербованим ув’язненим. Зеки не мали жодного уявлення про битви в Україні і вважали, що бійці ЗСУ втекли в інші країни, а воювати належить з найманцями.

“Ми думали, що будемо боротися з поляками і різними найманцями. Німцями. Ми не думали, що там залишився хтось з української армії. Ми думали, що вони виїхали з країни. Тому стало ясно, що вони [вагнерівці] просто брешуть, щоб змусити нас воювати з українцями. Ніхто особливо не думав, що ЗСУ дійсно будуть воювати за свою країну, за своїх близьких. Ми дізналися про це тільки після того, як увійшли туди”, — додав один з ув’язнених.

Вербування зеків до ПВК “Вагнера”: остання інформація

Пригожин 9 лютого заявив, що ув’язнених перестали набирати в його приватну військову компанію. А перед завербованими нібито виконуються всі зобов’язання.

У британській розвідці такий крок пояснили конкуренцією мобілізованих резервістів з “вагнерівцями” та зменшенням кількості бажаючих вирушити на війну серед зеків. Новини про втрати серед завербованих ув’язнених просочуються в колонії, тому вони все рідше погоджуються вступати до лав ПВК Пригожина.

Проект “ВЧК-ОГПУ” з посиланням на джерело заявив, що в Росії “злили” Вагнер, а ватажкові бойовиків “залишається тільки голосно грюкнути дверима”. Однак у Пригожина залишилося 5 тисяч зеків-штурмовиків.

В іншому матеріалі згаданий портал розповів, як “списали” ПВК: “Кадрові частини міноборонників — це крок вперед і два назад, у них майже нічого не виходить. Мобілізовані — з такою організацією, як з ними — такий же і результат, просто безцільна витрата. До Соледара “Вагнер” був потужною силою. Потім в кабінетах все переграли”. // УНІАН