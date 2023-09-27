Полонений росіянин розповів, що умови в російській армії “гірші, ніж на зоні”, з якої він потрапив на фронт

Зокрема, полонений розповів, що російські командири з числа колишніх ув’язнених постійно фізично знущалися та били солдатів.

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео допиту 23-річного полоненого росіянина Пушкарьова Даниїла Володимировича з Хабаровського краю.

Він був засуджений, мав великий термін ув‘язнення. Йому запропонували “почати життя з чистого листа” ще 12 серпня, але, потрапивши до лав армії РФ, він зрозумів, що умови там як на каторзі, гірше, аніж на зоні.

Пушкарьов розповів, що годували їх в росармії погано, постійно фізично знущалися та били командири з числа колишніх ув’язнених. Йому не давали можливості перепочити – били палками по спині. Він був свідком, як солдата забили та застрелили за те, що не зміг копати.

На копання їм давали холості набої, а бойові тільки на позиціях були.

З харчування на 10 чоловік у них була пачка супу, декілька банок консервів, кукурудза по ложці на чоловіка та скибка хліба. Вони не їли гарячого, адже не було часу готувати. Також не було води навіть вмитися.

Полонений каже, що збирали дощову воду з затоплених бліндажів, набирали в пляшки та пили через марлю. Вода була чорна.

З їх зони набрали 150 чоловік. А загалом у списках було понад 800 чоловік.

Тих, хто тікав – розстрілювали, проводили навчання для медиків, прострілювали легені та привчали бійців до крові, відрубували руки та ноги.

Повне відео можна подивитися у Telegram-каналі за посиланням.

Нагадаємо, раніше генерал Сирський опублікував допит іншого російського полоненого, який розповів, що військове керівництво постійно обманювало їх. Також полонений розповів, що їхнє командування натякало на те, що вони – гарматне м’ясо. // LB.ua