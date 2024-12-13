Половина жителів Тернопільщини залишилась без світла, в Одесі у деяких районах зникли вода та світло

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У Тернопільській області збільшили кількість черг на обмеження енергопостачання. Наразі половина жителів регіону перебувають без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА).

Як пише ОВА, обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшився з 1 до 3 черг одночасно.

“Відключено 50 % споживачів області”, – додає обладміністрація.

Зранку Росія атакує Одесу ракетами. У місті було чути вибухи, а наразі є проблеми із водо- та електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначає видання “Думська”, приблизно о 08:19 ранку мешканці Одеси заявили, що у деяких районах міста зникли вода та світло.

Пізніше, близько 08:34, одесити повідомили про вибухи.

О 08:51 ДТЕК повідомив, що в Одесі діють графіки відключень світла.

Водночас “Суспільне Одеса” зазначило, що у ДТЕК оновили графік відключення світла в Одесі та області на сьогодні. Таким чином, зміни торкнулися другої та четвертої груп.

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