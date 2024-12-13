Половина жителів Тернопільщини залишилась без світла, в Одесі у деяких районах зникли вода та світло
У Тернопільській області збільшили кількість черг на обмеження енергопостачання. Наразі половина жителів регіону перебувають без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА).
“Відключено 50 % споживачів області”, – додає обладміністрація.
Зранку Росія атакує Одесу ракетами. У місті було чути вибухи, а наразі є проблеми із водо- та електропостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
Пізніше, близько 08:34, одесити повідомили про вибухи.
О 08:51 ДТЕК повідомив, що в Одесі діють графіки відключень світла.
Водночас “Суспільне Одеса” зазначило, що у ДТЕК оновили графік відключення світла в Одесі та області на сьогодні. Таким чином, зміни торкнулися другої та четвертої груп.