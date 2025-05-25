Польща «мужньо» підняла свою авіацію на тлі масованого російського обстрілу України
У ніч проти 25 травня, коли росія масовано атакувала Україну, Польща знову підняла свої військові літаки.
Про це повідомили в Оперативному командуванні польської армії.
«У зв’язку з нападом росії, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих на території України, в нашому повітряному просторі почала діяти авіація Польщі та союзників», — заявили в польській армії.
Там зазначили, що залучили всі наявні сили та ресурси — чергові пари винищувачів підняли в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки «досягли найвищого стану готовності».
Вказується, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях. // hromadskeTweet