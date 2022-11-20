Польща поки не знає, звідки випустили ракету, яка впала у Пшеводуві

Наявні дані наразі не дають можливості встановити локацію, з якої запустили ракету.

Слідство у справі вибуху ракети в польському Пшеводуві наразі не отримало дані, які дозволили б достеменно встановити, звідки її випустили.

Як повідомляє “Польське радіо”, про це на пресконференції в неділю заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. На запитання журналістів про те, чи визнає українська сторона, що це була їхня ракета, глава польського уряду відповів:

“Ми цього ще не знаємо. Нехай над цим працюють фахівці, слідчі. Ми запросили до розслідування експертів із української сторони, а також міжнародних, із НАТО, американських.”

За словами Моравецького, у слідства є “докази із камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки була випущена ракета”. Він також наголосив, що Варшава прагне повної прозорості розслідування.

“Особливо ми хочемо, щоби наші українські друзі та партнери були впевнені в тому, що результат розслідування буде доведеним. Тому ми запросили їх до розслідування”, – сказав він.

Падіння ракет в Пшеводуві, Польща – що варто знати

У вівторок, 15 листопада, під час масованого ракетного удару Росії по Україні, на території Польщі – в селі Пшеводув поблизу кордону – впала ракета, внаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Після зустрічі з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким і воєначальниками президент Польщі Анджей Дуда заявив, що є висока ймовірність того, що ця ракета була випущена українською ППО.

Лідер панівної партії Польщі “Право і справедливість” Ярослав Качинський згодом заявив, що все вказує на те, що це була ракета, випущена українською стороною в оборонних цілях, і що, можливо, частина цієї ракети впала на території Польщі.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що не сумнівається у тому, що це була російська ракета.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Україна просить партнерів надати інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про падіння у польському селі ракети української системи ППО. // УНІАН