Полтава зазнала російської дронової атаки: пошкоджено цивільні об’єкти, є поранені
Влучання у двох районах міста.
Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив у Telegram про наслідки нічного російського обстрілу ударними безпілотниками.
За словами посадовця, ворог атакував саму Полтаву. У місті зафіксовано влучання по підприємствах та територіях біля цивільних об’єктів у Подільському та Шевченківському районах.
У ДСНС вранці повідомили, що травмовані троє людей.
“У ніч з 22 на 23 квітня під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі”, – розповіли рятувальники.
Один з дронів упав біля багатоповерхівки. В будинку пошкоджено фасад. // LB.ua