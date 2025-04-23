Полтава зазнала російської дронової атаки: пошкоджено цивільні об’єкти, є поранені

Влучання у двох районах міста.

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив у Telegram про наслідки нічного російського обстрілу ударними безпілотниками.

За словами посадовця, ворог атакував саму Полтаву. У місті зафіксовано влучання по підприємствах та територіях біля цивільних об’єктів у Подільському та Шевченківському районах.

У ДСНС вранці повідомили, що травмовані троє людей.

“У ніч з 22 на 23 квітня під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі”, – розповіли рятувальники.

Один з дронів упав біля багатоповерхівки. В будинку пошкоджено фасад. // LB.ua