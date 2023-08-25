Помиловані Путіним зеки з угрупування «Вагнер», після “дембеля”, вже вбили 12 та зґвалтували чотирьох росіян

Після звільнення колишні зеки з угрупування «Вагнер» знову почали чинити злочини, пише видання “Верстка“. Перше вбивство навесні 2023 року вчинив екс-ув’язнений Іван Россомахін, який повернувся з України. Боєць «Вагнера» у В’ятських Полянах Кіровської області у березні зарізав 85-річну пенсіонерку.

У квітні помилуваний вагнерівець Георгій Сіукаєв у Південній Осетії зарізав 37-річного ментального інваліда із Цхінвала.

Також у квітні двох аніматорів під час пограбування у Краснодарському краї вбив вагнерівець Дем’ян Кеворк’ян. Разом із спільниками він зарізав 37-річного Кирила Чубка та 19-річну Тетяну Мостико, після чого сховав їхні тіла у лісі.

У червні вагнерівець Василь Мурачов вчинив стрілянину в кафе Ангарська, в результаті якого одна людина загинула, а друга зазнала тяжкого поранення. Вижив президент місцевої федерації боксу Олександр Ракислов, пізніше його двічі прооперували. Загиблим був його друг.

Ще одне вбивство в червні скоїв екс-ув’язнений Микита Любимов із Чувашії. У селі Мурзаково він забив до смерті свого 56-річного знайомого, до якого прийшов у гості.

Найрезонансніший злочин у серпні скоїв помилований вагнерівець Ігор Сафонов з Карелії . У селі Дерев’яне Пріонезького району п’яний рецидивіст разом із спільником влаштував різанину, внаслідок якої загинули 6 людей. Спочатку вбивці зарізали чотирьох знайомих, з якими разом випивали, а потім підпалили їхню хату, щоб приховати сліди злочину. Після цього вони зайшли в інший будинок і зарізали в ньому батька із сином та підпалили будинок.

Екс-в’язні стають звинуваченими й у насильницьких злочинах. Так, у травні в Новосибірську затримали 42-річного вагнерівця, який зґвалтував двох школярок 10 та 12 років .

Ще двох ґвалтівників у серпні оголосили у розшук: це Олексій Хлєбніков та Олексій Костромін. Першого звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки в Новоаннінському районі Волгоградської області. Другий — жорстоко побив та зґвалтував 26-річну дівчину, яка після цього перебуває у лікарні у тяжкому стані.