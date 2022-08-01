Понад 15 тис доларів США за переправлення військовозобов’язаного через кордон – громадянину повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОГП.

За даними слідства, підозрюваний організував нелегальний перетин кордону особою, які підлягають мобілізації. За 15,2 тис доларів США він обіцяв незаконно переправити військовозобов’язаного через державний кордон України шляхом виготовлення документів військово-лікарської комісії про нібито непридатність чоловіка до військової служби та зняття його з військового обліку.

Правоохоронці затримали громадянина під час отримання другої частини коштів у сумі 7700 доларів США. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі перевіряється причетність до скоєння цього злочину службових осіб військового комісаріату та членів військово-лікарської комісії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу співробітників 4 управлінням ГУ «Д» ДЗНД СБУ.

УК